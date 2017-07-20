"Шукшинские дни на Алтае" стали инструментом развития событийного туризма

БАРНАУЛ, 20 июля — РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" и XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, проходящие сейчас в регионе, являются важнейшей "афишей" и вершиной культурной жизни территории, сообщает управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

По данным ведомства, в 2017 году Алтайский край отмечает 80-летний юбилей, поэтому подготовка к "Шукшинским дням" была особая.

В частности, это предварительная информационная кампания в социальных сетях, сам Шукшинскоий кинофестиваль получил активное продвижение через собственный сайт. В программу фестиваля были включены мероприятия для молодой аудитории, например, питчинг проекты молодых кинематографистов. Работы молодых режиссеров вошли и в шорт-лист основного кинофестиваля.

По словам губернатора Александра Карлина, история Шукшинского фестиваля началась более 40 лет назад с литературных чтений, но с каждым годом значение "Шукшинских дней на Алтае" только возрастает.

"Вот уже девятнадцатый раз в рамках этих дней мы проводим Шукшинский кинофестиваль. Начинался он как региональный, но уже более десяти лет проходит как всероссийский. У нас традиционно очень сильный состав участников — и кинематографистов, и литераторов, это констатируем не мы, это подчеркивают наши гости, которые бывают на литературных и кинофестивалях", — сказал Александр Карлин.

Глава региона, предложил гостям праздника внимательно присмотреться к Сросткам — родному селу Василия Макаровича Шукшина. Он подчеркнул, что сегодняшние благоустроенные и ухоженные Сростки — лицо Алтайского края, которое ежегодно является одним из излюбленных туристических мест россиян.

По словам начальника краевого управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой, в этом году Шукшинские дни расширили свою географию, творческие встречи с писателями пройдут в библиотеках Новоалтайска, Павловска, Бийска, Белокурихи, Быстрого Истока и Сростках.

"Среди списка почетных гостей Александр Кердан — поэт и прозаик, сопредседатель правления Союза писателей России, лауреат губернаторской премии Роберта Рождественского. Пользуясь случаем, он представит свою книгу "Русское небо". Она была выпущена в июне. Завершится череда "Шукшинских дней" на горе Пикет традиционным театральным представлением и концертом региональных и всероссийских артистов", — отметила Безрукова.

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