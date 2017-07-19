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Культура

Михалков приветствовал появление кинофестиваля "Горький" в Нижнем Новгороде

23:5919.07.2017
(обновлено: 00:06 20.07.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНикита Михалков. Архивное фотоНикита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Председатель союза кинематографистов Никита Михалков назвал появление в Нижнем Новгороде кинофестиваля "Горький" очень добрым и важным знаком.

Нижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Золото
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В Нижнем Новгороде откроется первый фестиваль актуального кино "Горький"

Киносмотр впервые открылся в Нижнем Новгороде в среду.

Гостями церемонии открытия стали режиссер Михалков, актеры Константин Хабенский, Агния Кузнецова, Екатерина Шпица, Игорь Хрипунов и многие другие.

"Открывая фестиваль, его президент, актер Михаил Пореченков, выразил надежду, что фестиваль станет ежегодной традицией нижегородцев и неотъемлемой частью культурной жизни города", — сообщила пресс-служба фестиваля.

В своей приветственной речи со сцены Михалков назвал появление в Нижнем Новгороде кинофестиваля очень добрым и важным знаком, свидетельствующим о том, что "кино идет в Россию, вглубь, потому что фестивалей должно быть много, но главное – это то, что эти фестивали должны быть оправданы хорошим кинематографом".

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПервый фестиваль актуального кино "Горький fest". День первый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Первый фестиваль актуального кино "Горький fest". День первый

"Мы позволили себе немного дерзкую программу, соединив в одном конкурсе короткий и полный метр, — так в российской кинофестивальной жизни еще никто не делал. Но мы действительно очень хотим, чтобы короткометражное кино дошло до широкой зрительской аудитории", — цитирует пресс-служба продюсера фестиваля, режиссера Оксану Михееву.

Михалков отметил, что такое решение фестивальных отборщиков более чем оправдано, потому что "короткометражное кино сегодня находится на очень высоком уровне, но его мало кто видит, и оно должно найти своего зрителя".

"Нижний Новгород- это город, в котором, после некоторого перерыва, к счастью опять начали снимать кино. Это город, в котором, без какого-либо перерыва, люди продолжают любить кино, ходить в кинотеатры. Это город, который наконец получил свой первый кинофестиваль", — приводит приветственные слова Хабенского пресс-служба

Церемонию открытия продолжили актеры Агния Кузнецова и Игорь Хрипунов показом просветительского и образовательного проекта "Кинопоэзия" актера Анатолия Белого. Фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде до 22 июля.

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