Украинский актер Горбунов призвал Киев и Москву помириться

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Украинский актер Алексей Горбунов, известный по ролям в фильмах "Стиляги" и "Обитаемый остров", считает, что Киев и Москва должны помириться для урегулирования ситуации в Донбассе.

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"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей – заканчивать войны вообще и находить выход", — сказал Горбунов в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Он также высказался против взаимных санкций. Горбунов заявил, что дружит со многими российскими артистами, в том числе Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и Сергеем Шнуровым. Он отметил, что считает многих российских коллег своими "братьями". Актер добавил, что у него "сердце кровью обливается четвертый год" из-за событий в Донбассе.