Представитель Баскова рассказала о его свадьбе в Грозном

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Марина Наумова, представитель российского певца Николая Баскова подтвердила, что свадьба артиста с телеведущей Викторией Лопыревой пройдет в Грозном. Об этом она заявила в комментарии RT.

"Свадьба Николая и Виктории планируется на 5 октября в Грозном, это действительно так", — сообщила Наумова.

Ранее о предстоящей свадьбе Баскова и Лопыревой в столице Чечни сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он опубликовал в аккаунте Instagram видеозапись, на которой певец делает телеведущей предложение.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 17 2017 в 6:28 PDT

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия отметили, что были свидетелями этого события, и заверили, что обязательно будут присутствовать на свадьбе.

При этом Лопырева разместила в соцсетях отрывок из советского фильма "Кавказская пленница", в котором главный герой произносит фразу "Свадьбы не будет". Многие подписчики телеведущей посчитали эту запись опровержением новости о предстоящем торжестве.