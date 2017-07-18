В Великом Устюге пройдет всероссийский фестиваль семейного творчества

ВОЛОГДА, 18 июл — РИА Новости. Виктория Смирнова. Всероссийский фестиваль семейного и художественного творчества "Семья России" — "На родине Деда Мороза" пройдет 20-22 июля в Великом Устюге, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"В фестивале, который пройдет в Великом Устюге в дни празднования 870-летия города, примут участие любительские семейные, семейно-родственные и многосемейные художественные коллективы. Они выступят в различных жанрах любительского искусства: инструментальная, вокальная и духовная музыка, фольклор, хореография, цирк и эстрада", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на фестивале выступят более ста артистов-любителей из десяти регионов России — Белгородской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ивановской, Архангельской, Вологодской областей, Республики Татарстан и Республики Коми. "В числе юных гостей Вологодчины будут и участники телевизионного проекта Максима Галкина и Первого канала "Лучше всех", — рассказал Осиповский.

Он отметил, что на фестивале также будут представлены семейные династии мастеров декоративно-прикладного искусства. "Кроме выставки своих изделий, умельцы проведут для всех желающих мастер-классы. Завершится "Семья России" 22 июля гала-концертом на центральной площади Великого Устюга", — добавил начальник департамента культуры и туризма.