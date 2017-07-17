Дэниэл Рэдклифф утешил ограбленного в Лондоне туриста

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Британский актер Дэниэл Рэдклифф, звезда фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, остановился на одной из улиц Лондона, чтобы помочь ограбленному туристу, получившему в ходе происшествия незначительное ранение, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в пятницу вечером в лондонском районе Челси. По данным полиции, двое вооруженных ножом мужчин на мопеде напали на прохожего, отобрали у него сумку Louis Vuitton и скрылись в неизвестном направлении. В ходе столкновения нападавшие полоснули мужчину по лицу. Как отмечает издание, жертвой происшествия стал турист, приехавший в Великобританию на несколько дней.

Бывший полицейский Дэвид Видисетт (David Videcette), ставший свидетелем инцидента, пытался догнать злоумышленников, но они быстро скрылись. Когда Видисетт вернулся на место происшествия, он застал там известного британского актера, который пытался утешить пострадавшего.

"Это был немного абсурдный момент. Я сказал: "вы Дэниэл Рэдклифф?" и он ответил: "это я". Он был достаточно милым, многие звезды не остановились бы, чтобы помочь. Пострадавший был очень, очень напуган", — рассказал изданию бывший полицейский.

Официальный представитель актера подтвердила, что он был на месте происшествия, но отказалась давать более подробные комментарии.