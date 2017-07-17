Тамару Миансарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Народную артистку, певицу Тамару Миансарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Москонцерте.

Легенда советской эстрады скончалась в Москве 12 июля на 87-м году жизни.

Миансарова — исполнительница песен "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Топ-топ", "Глаза на песке". Певица первой завоевала Гран-при на международном конкурсе в Сопоте с песней "Солнечный круг", впоследствии Миансарова неоднократно получала призы на международных и российских конкурсах.

В 1980-е Миансарова начала преподавать в ГИТИСе и воспитала плеяду талантливых учеников: Алику Смехову, Юлиана, Ларису Гордьеру, Ладу Марис и многих других.