МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Фильм "Планета обезьян: Война" возглавил российский прокат на этой неделе, собрав 298 миллионов рублей по итогам первых выходных, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

В третьей части франшизы о противостоянии людей и обезьян рассказывается о том, предводитель армии обезьян Цезарь в исполнении Энди Серкиса начинает борьбу с собственными темными инстинктами и отправляется в поход во имя мести за свой род. Когда этот путь приведет его к Полковнику в исполнении Вуди Харрельсона, и столкнет их лицом к лицу, начнется война, которая определит судьбу обоих видов и будущее планеты.

© Columbia Pictures (2017) Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой" © Columbia Pictures (2017) Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

На второй строке рейтинга оказалась картина "Человек-паук: Возвращение домой" Джона Уоттса, который заработал за выходные 144 миллиона рублей и за две недели проката — 770 миллионов рублей. Мультфильм "Гадкий Я-3" занял третью строчку со сборами в 117 миллионов рублей и 1,2 миллиарда рублей за три недели проката. Пятая часть фильма про людей и машин "Трансформеры: последний рыцарь" заработала 11,8 миллиона рублей за выходные и оказалась на четвертой строчке. При этом сборы картины за месяц составили 930 миллионов рублей.

© Di Bonaventura Pictures (2017) Кадр из фильма "Трансформеры: Последний рыцарь" © Di Bonaventura Pictures (2017) Кадр из фильма "Трансформеры: Последний рыцарь"

Замыкает рейтинг российский мультфильм "Сказ о Петре и Февронии", который заработал 9,5 миллиона рублей за выходные и 41 миллион рублей за две недели проката.