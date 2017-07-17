Путин наградил Талызину орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени актрису театра и кино, народную артистку СССР Валентину Талызину, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Талызину Валентину Илларионовну – артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный академический театр имени Моссовета", — говорится в документе.

Помимо работы в театре Талызина известна ролями в кинофильмах "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Большая перемена". В фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" она не только сыграла в запоминающемся эпизоде, но и озвучила главную героиню, исполненную полькой Барбарой Брыльской.

Также почетное звание "Заслуженный художник РФ" было присвоено преподавателю ГБУ "Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом" Александру Волкову. Орденом дружбы за большой вклад в сохранение культурного и исторического наследия наградили замгендиректора ГБУ "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" Андрея Баталова, а медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени присвоили директору департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимиру Цветнову.