МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пешеходное пространство в Лаврушинском переулке у Третьяковской галереи расширено за счет внутреннего двора, который был закрыт в течение нескольких десятков лет, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт", — цитирует портал пресс-службу Государственной Третьяковской галереи.

Отмечается, что попасть во внутренний двор можно через арку в инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулка. До недавнего времени ворота там были закрыты. Выйти в Малый Толмачевский переулок можно через проход между церковью Святителя Николая и зданием Третьяковской галереи.

Добавляется, что в будущем внутреннюю территорию Третьяковской галереи планируется благоустроить, установив там урны и лавочки. Также двор станет площадкой для концертов и инсталляций.