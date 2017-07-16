Роль Доктора Кто впервые сыграет женщина

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главную роль в британском научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" впервые исполнит женщина — актриса Джоди Уиттакер. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте саги.

​До Уиттакер, которая станет тринадцатым по счету Доктором в самом продолжительном сериале в истории, эту роль исполняли только мужчины. В январе 2017 года шотландский актер Питер Капальди, игравший Доктора с 2013 года, объявил, что покидает проект.

Сериал "Доктор Кто" об инопланетном путешественнике во времени и пространстве впервые вышел на экраны еще в 1963 году. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный и продолжительный научно-фантастический сериал.