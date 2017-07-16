МОСКВА, 16 июл- РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в спектакле "Нуреев" и потратившим много времени и сил, при этом, по его словам, это далеко не первый случай, когда спектакль снимется накануне премьеры.
Он заметил, что отмена спектакля за несколько дней до премьеры — далеко не первый случай в мире балета. "Снимали спектакли на генеральной репетиции, из того, что помню — балет "Девушка и смерть" в конце 80-х годов, например",- добавил артист.
После этого некоторые СМИ сообщили, что перенос "Нуреева" произошел по якобы личному распоряжению министра культуры. В ведомстве опровергли эту информацию, заметив, что "цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства" и отметили, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений.
Балет "Нуреев" посвящён судьбе легендарного танцовщика, другие подробности постановки не разглашались.