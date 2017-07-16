МОСКВА, 16 июл- РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в спектакле "Нуреев" и потратившим много времени и сил, при этом, по его словам, это далеко не первый случай, когда спектакль снимется накануне премьеры.

"Я спектакля не видел, не могу судить, могут быть разные аспекты, но в любой ситуации мне жалко артистов, так как я сам артист, потому что артисты потратили огромное количество времени и сил", — сказал Цискаридзе на пресс-завтраке, посвященном "Русским сезонам" в Японии.

Он заметил, что отмена спектакля за несколько дней до премьеры — далеко не первый случай в мире балета. "Снимали спектакли на генеральной репетиции, из того, что помню — балет "Девушка и смерть" в конце 80-х годов, например",- добавил артист.

Ранее сообщалось, что премьера спектакля "Нуреев" перенесена с 11 июля этого года на 4-5 мая 2018 года. Директор ГАБТа Владимир Урин заметил, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отверг политическую подоплеку переноса.

После этого некоторые СМИ сообщили, что перенос "Нуреева" произошел по якобы личному распоряжению министра культуры. В ведомстве опровергли эту информацию, заметив, что "цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства" и отметили, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений.

Над постановкой "Нуреев", помимо Кирилла Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий, хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе создатели поставили балет "Герой нашего времени" в Большом театре в 2015 году.

Балет "Нуреев" посвящён судьбе легендарного танцовщика, другие подробности постановки не разглашались.