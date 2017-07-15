Продюсерский центр Лепса прокомментировал сообщения о его госпитализации

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Директор продюсерского центра певца Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о его госпитализации, отметив, что артист находится в прекрасном расположении духа.

Ранее некоторые СМИ написали, что Лепс попал в реанимацию с алкогольным отравлением.

"Это неправда. О какой госпитализации может идти речь? У Григория Викторовича завтра юбилей, он в прекрасном расположении духа", — сказал собеседник агентства.

Певец Григорий Лепсверидзе, известный под псевдонимом Григорий Лепс, исполнил такие хиты, как "Рюмка водки на столе" и "Я верю, я дождусь". В 2011 году стал заслуженным артистом Российской Федерации. В мае нынешнего года был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В воскресенье ему исполнится 55 лет.