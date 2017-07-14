В Генуе закрыли выставку Модильяни из-за скандала вокруг подлинности картин

РИМ, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Громкий скандал разразился вокруг выставки выдающегося представителя итальянского экспрессионизма Амедео Модильяни, которая проходила в Генуе в здании культурного фонда "Палаццо Дукале".
"Перед лицом идущих следственных действий "Палаццо Дукале", уважая публику и посетителей, самостоятельно принял решение закрыть на три дня раньше выставку, которая уже сегодня не будет открыта для посещения", — говорится в специальном заявлении, обнародованном фондом.
"Палаццо Дукале" заявил также, что является потерпевшей стороной, поскольку в результате этой истории его престижу нанесен серьезный ущерб, и возложил всю ответственность за происшедшее на организаторов выставки из известной компании MondoMostre Skira.
Начало громкому скандалу положил известный итальянский арт-критик Карло Пепи, который поставил под серьезное сомнение аутентичность как минимум 13 произведений, представленных на генуэзской выставке Модильяни. Такое заявление породило острые дискуссии как в музейной среде, так и в политических кругах.
В итоге накануне 133-летия Модильяни, которое отмечалось 12 июля, власти его родного города Ливорно официально обратились к руководству "Палаццо Дукале" с требованием вернуть три произведения выдающегося мастера из городского собрания.
Как известно, при жизни Модильяни его работы не имели успеха и стали востребованными лишь после его смерти. В последние годы произведения выдающегося художника не раз продавались на аукционах за многомиллионные суммы. В 2015 году его картина "Лежащая обнаженная" ушла на аукционе Christie’s за 170 миллионов долларов.