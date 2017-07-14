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Культура

В Генуе закрыли выставку Модильяни из-за скандала вокруг подлинности картин

12:5214.07.2017
(обновлено: 12:53 14.07.2017)
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© Flickr / Enrico EgeoИтальянский город Генуя. Архивное фотоИтальянский город Генуя. Архивное фото
© Flickr / Enrico Egeo

РИМ, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Громкий скандал разразился вокруг выставки выдающегося представителя итальянского экспрессионизма Амедео Модильяни, которая проходила в Генуе в здании культурного фонда "Палаццо Дукале".

Аукционный дом Christie's. Архивное фото
© Фото : предоставлено аукционным домом Christie's
Картина Модильяни в 8,3 миллиона фунтов стала топ-лотом аукциона Christie's
В пятницу стало известно, что прокуратура Генуи приняла решение наложить секвестр на ряд работ знаменитого художника, которые экспонировались на этой выставке с 16 марта, в связи с подозрениями, что они являются подделками. Своим постановлением прокуратура назначила хранителем этих картин сам "Палаццо Дукале", и в этой связи руководство культурного фонда решило закрыть выставку за три дня до официального срока ее завершения. За время проведения выставки в Генуе ее посетили более 100 тысяч человек.

"Перед лицом идущих следственных действий "Палаццо Дукале", уважая публику и посетителей, самостоятельно принял решение закрыть на три дня раньше выставку, которая уже сегодня не будет открыта для посещения", — говорится в специальном заявлении, обнародованном фондом.

"Палаццо Дукале" заявил также, что является потерпевшей стороной, поскольку в результате этой истории его престижу нанесен серьезный ущерб, и возложил всю ответственность за происшедшее на организаторов выставки из известной компании MondoMostre Skira.

Начало громкому скандалу положил известный итальянский арт-критик Карло Пепи, который поставил под серьезное сомнение аутентичность как минимум 13 произведений, представленных на генуэзской выставке Модильяни. Такое заявление породило острые дискуссии как в музейной среде, так и в политических кругах.

В итоге накануне 133-летия Модильяни, которое отмечалось 12 июля, власти его родного города Ливорно официально обратились к руководству "Палаццо Дукале" с требованием вернуть три произведения выдающегося мастера из городского собрания.

На одной из улиц Неаполя
© РИА Новости / Александр Вильф
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Земляки Модильяни были возмущены тем фактом, что организаторы выставки не озаботились проверкой подлинности выставленных на ней картин, и не захотели, чтобы произведения из городских музеев экспонировались рядом с возможными фальшивками. "Генуэзские друзья, сделайте подарок Модильяни! Верните Ливорно три произведения, находящиеся в вашей экспозиции, сомнений в подлинности которых нет", — говорилось в открытом письме асессора по делам культуры Ливорно.

Как известно, при жизни Модильяни его работы не имели успеха и стали востребованными лишь после его смерти. В последние годы произведения выдающегося художника не раз продавались на аукционах за многомиллионные суммы. В 2015 году его картина "Лежащая обнаженная" ушла на аукционе Christie’s за 170 миллионов долларов.

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