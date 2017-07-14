Минкультуры предложило предоставить президентские гранты шести театрам

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Министерство культуры России разработало проект, которым предлагается включить в перечень получателей президентских грантов в области культуры и искусства шесть театров, среди которых МХАТ имени Горького, Театр Наций и Московский Губернский театр, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту президентского указа, Минкультуры поручено представить предложения по увеличению средств, направляемых на выплату грантов, в том числе с учетом включения в перечень получателей грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского.

Как отмечается, кроме этого театра, на выплату гранта которому в проекте федерального закона предусмотрено выделение 70 миллионов рублей, в дополнительный список предлагается включить ряд ведущих творческих коллективов международного уровня, таких, как Театр Наций под руководством Евгения Миронова и театр "Студия театрального искусства" под руководством Сергея Женовача.

В списке также МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной, Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова, Московский музыкальный театр "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.

Минкультуры также предлагает внести в перечень получателей грантов региональные творческие коллективы, в частности, Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельска, Омский русский народный хор и другие.

"На сегодняшний день общий размер бюджетных ассигнований на выплату грантов президента Российской Федерации составляет 5301 миллиона рублей в год. Проектом указа предусматривается увеличение данной суммы на уровень инфляции, начиная с 2012 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, реализация проекта указа потребует дополнительно более миллиарда рублей: свыше 747миллионов рублей предназначены для индексации грантов, более 308 миллионов рублей — для расширения перечня грантополучателей.