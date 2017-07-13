"Карточный домик" принес Кевину Спейси десятую номинацию на "Эмми"

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Кевин Спейси за роль в сериале "Карточный домик" получил десятую в карьере номинацию на престижную телевизионную премию "Эмми", сообщили организаторы.

Примечательно, что "Карточный домик" принес Спейси 9 из 10 номинаций на "Эмми", за предыдущие восемь (четыре за главную мужскую роль и четыре как продюсер) знаменитый американский актер не получил ни одной статуэтки. Также не повезло ему с номинацией за фильм "Пересчет" 2008 года.

Конкуренцию Спейси в категории "лучшая мужская роль в драматическом сериале" составят Энтони Хопкинс ("Мир Дикого Запада"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Мэтью Риз ("Американцы"), Лив Шрайбер ("Рэй Донован") и Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья из "Это мы".

Премию "Эмми" присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды лауреатам 2017 года пройдет 17 сентября.