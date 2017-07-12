Килт и культ: зачем европейские дизайнеры одевают мужчин в юбки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Что женщине одежда, то мужчине — средство борьбы с несправедливостью. В прошлом месяце 30 школьников академии в британском Девлине пришли на занятия в юбках. Таким экстравагантным способом ученики выразили протест против запрета носить шорты в тридцатиградусную жару.

Незадолго до этого инцидента в другой части Великобритании офисный работник Джоуи Бардж и вовсе пришел на работу в платье. Этот демарш также стал ответом на запрет руководства компании носить шорты.

Не только англичане увидели в женской одежде спасение от жары и деспотизма начальства. По другую сторону Ла-Манша, во французском Нанте, водители автобусов вышли на работу в юбках в качестве забастовки. Практически в это же время в Париже проходила мужская Неделя моды, где ведущие дизайнеры от Dior до Alexander McQueen, как сговорившись, поддержали этот стихийный флешмоб и представили коллекции, в которых практически отсутствуют гендерные признаки.

© AP Photo / Francois Mori Показ мужской коллекции Thom Browne весна/лето 2018 в Париже © AP Photo / Francois Mori Показ мужской коллекции Thom Browne весна/лето 2018 в Париже

Попытки модной индустрии переодеть мужчин в женскую одежду начались не вчера. Первопроходцем в этой области был еще один британец — стилист Рэй Петри. В 1980-х он начал пропагандировать образ мужчины в юбке. Вдохновленный его работами Жан-Поль Готье развил эту тему в своих коллекциях. За ним последовали Вивьен Вествуд, Дрис ван Нотен и другие именитые модельеры.

Хотя массовым явлением мужские юбки не стали, они вошли в мир поп-культуры. Начиная с хиппи 60-х и до шок-рока 90-х звезды использовали женскую одежду в качестве элемента эпатажа в своих сценических образах. Чего только стоят перевоплощения Дэвида Боуи или выступления лидера группы Nirvana Курта Кобейна в платьях в цветочек. В одном из них Кобейн появился на знаменитой обложке журнала The Face.

© AP Photo / Jacques Brinon Модель во время показа мужской коллекции осень/зима 2012-2013 французского модельера Жан-Поля Готье © AP Photo / Jacques Brinon Модель во время показа мужской коллекции осень/зима 2012-2013 французского модельера Жан-Поля Готье

В 2003 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка "Храбрые сердцем: мужчины в юбках" ("Bravehearts: Men in Skirts"). В названии — отсылка к известному фильму с Мелом Гибсоном, где бесстрашные шотландцы борются за независимость в традиционной одежде горцев — килтах. Экспозиция была посвящена трансформации юбки из универсального элемента одежды, каковым были, например, тога в Древнем Риме или тот же килт, в четко привязанный к гендеру предмет гардероба.

Закрепление за брюками ярлыка "мужской одежды" произошло не так давно — лишь в середине XIX века. До этого в Европе детскую одежду вообще не делили по полу. Девочек и мальчиков до семи лет одевали в платья-туники, и лишь потом появилась традиция дарить юноше первые брюки как символ превращения в мужчину.

© Paramount Pictures Кадр из фильма «Храброе сердце» © Paramount Pictures Кадр из фильма «Храброе сердце»

Организаторы выставки отмечали, что подобное разделение исторически никак не связано с женственностью или маскулинностью, а является лишь следствием навязанных культурных ассоциаций. "С 1960-х годов, с развитием субкультур и тренда на неформальность, мужчины получили большую свободу в одежде, но до сих пор не имеют доступа ко всему разнообразию женского гардероба", — с сожалением констатировал куратор выставки Эндрю Болтон.

Логика дизайнеров, которые стремятся вернуть мужчину "к истокам", проста: если сто лет назад брюки вошли в женский гардероб, почему бы юбке не войти в мужской? Модным гуру вторят звезды шоу-бизнеса. В 2003 году актер Вин Дизель появился на церемонии EMA в кожаной юбке. А два года назад сын американского актера Уилла Смита Джейден начал выходить в свет в платьях и юбках и даже снялся в рекламной кампании женской коллекции Louis Vuitton.

В одном из интервью подросток объяснил это так: "Через пять лет, когда мальчик придет в школу в юбке, его никто за это не побьет и не возмутится. Я делаю это для того, чтобы в будущем мои дети и следующие поколения считали нормальными вещи, которые раньше считались неприемлемыми".

Thank You So Much @louisvuitton And @nicolasghesquiere For The Opportunity To Impact This World. ||| Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith) Янв 4 2016 в 10:06 PST

Юношу поддержал рэпер Young Thug, который появился на обложке сольного альбома в платье от итальянского дизайнера Алессандро Тринконе, заявив, что женская одежда "сидит гораздо лучше, как на рок-звезде". Ходить в просторных балахонах не гнушается и известный модник Канье Уэст.

Тем не менее прописать массово юбку в мужском гардеробе до сих пор не удалось, а значит, дизайнеры в этом сезоне идут на риск, предлагая сильной половине человечества выбор между платьями-пальто, удлиненными худи и басками. В погоне за разрушением очередного стереотипа и завоеванием нового сегмента рынка визионеры от моды, кажется, забыли, что даже храбрые сердцем шотландцы не носят килт в школу и на работу.