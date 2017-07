Клип на песню из "Форсажа" обошел Gangnam Style по популярности на YouTube

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Клип американских исполнителей Уиз Халифа и Чарли Пута на композицию "Снова увижу тебя" (See you again) набрал более 2,896 миллиарда просмотров на YouTube, обогнав клип Gangnam Style южнокорейского певца Psy.

Песня Халифа и Пута "Снова увижу тебя" была записана для саундтрека фильма "Форсаж 7", как дань памяти погибшему актеру франшизы Полу Уокеру. Уокер погиб в автомобильной аварии, не успев сняться в седьмой части картины.

По данным журнала Billboard, песня лидировала в сотне лучших композиций в течение 12 недель. Режиссером видеоклипа выступил Марк Класфелд, ролик был залит на YouTube 6 апреля 2015 года.

Клип Psy Gangnam Style появился на YouTube 15 июля 2012 года и набрал с тех пор 2,895 миллиарда просмотров. В 2012 году клип получил награду в категории "Лучшее видео" премии MTV Europe Music Awards. Также видео попало в Книгу рекордов Гиннеса как набравшее самое большое количество лайков за всю историю YouTube.