МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Народного художника СССР Илью Глазунова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве у центральной аллеи; рядом с его могилой находятся захоронения актеров Владимира Зельдина, Льва Дурова и Людмилы Целиковской.
Катафалк в окружении почетного караула двинулся от главного входа кладбища по центральной аллее до могилы, расположенной рядом с могилами актеров Зельдина, Дурова и Целиковской. Перед ним несли венки от президента РФ, от председателя правительства РФ, администрации президента РФ, Госдумы, Российской академии художеств.
За катафалком шли семья художника, друг семьи – управделами президента РФ в 1993-2000 годах Павел Бородин, художник Александр Шилов, президент РСПП Александр Шохин, друзья, коллеги и поклонники таланта художника.
На кладбище прошла панихида по усопшему.