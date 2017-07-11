Гроб с телом художника Ильи Глазунова выносят из Елоховского собора после отпевания

Гроб с телом художника Ильи Глазунова выносят из Елоховского собора после отпевания

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Народного художника СССР Илью Глазунова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве у центральной аллеи; рядом с его могилой находятся захоронения актеров Владимира Зельдина, Льва Дурова и Людмилы Целиковской.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни. Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более 3 тысяч произведений.

Катафалк в окружении почетного караула двинулся от главного входа кладбища по центральной аллее до могилы, расположенной рядом с могилами актеров Зельдина, Дурова и Целиковской. Перед ним несли венки от президента РФ, от председателя правительства РФ, администрации президента РФ, Госдумы, Российской академии художеств.

Венки так же прислали Творческий союз художников России, депутат Госдумы и советник патриарха Владимир Ресин с супругой, бизнесмен Тельман Исмаилов, коллектив "Транснефти", сотрудники академии и галереи Ильи Глазунова и другие.

За катафалком шли семья художника, друг семьи – управделами президента РФ в 1993-2000 годах Павел Бородин, художник Александр Шилов, президент РСПП Александр Шохин, друзья, коллеги и поклонники таланта художника.

На кладбище прошла панихида по усопшему.