МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Показ первой серии нового сезона сериала "Игра престолов" состоится в ночь на 18 июля на одной из станций московского метрополитена, сообщили в пресс-службе метро во вторник.

Кинопоказ продолжит цикл мероприятий культурно-образовательного проекта "Ночь в метро". В рамках проекта станции метрополитена на одну ночь становятся площадками для просветительских мероприятий.

"Станция московского метро во второй раз в этом сезоне станет киноплощадкой. Открыл серию кинопоказов фильм отечественного режиссера Дмитрия Светозарова "Тень", а в этот раз мы будем рады представить премьерный показ первого эпизода седьмого сезона популярного сериала "Игра престолов". Такое мероприятие объединит обычных пассажиров, любителей нашего проекта "Ночь в метро" и поклонников популярной саги", — рассказал первый заместитель начальника метро Роман Латыпов.

В эту ночь гости уникального мероприятия перенесутся в сказочный Вестерос, где смогут одними из первых увидеть первый эпизод седьмого сезона на большом экране. В вестибюле их будут встречать актеры в образе белых ходоков под известный во всем мире саундтрек. На платформе установят уникальную копию железного трона, на котором смогут сфотографироваться все желающие.

Как пояснили в метро, билеты на премьерный показ будут разыгрываться в официальных аккаунтах метрополитена в социальных сетях, а также среди фанатов сериала.