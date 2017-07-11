Театральная столица: самые интересные постановки в Москве с 11 по 16 июня

Сцена из оперы Хованщина в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Архивное фото

Сцена из оперы Хованщина в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Архивное фото

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Официальный портал мэра Москвы составил для горожан и гостей столицы список наиболее интересных спектаклей с 11 по 16 июня. Зрители московских театров узнают, кто может испытывать настоящие чувства, что заставило лесоруба стать врачом и поможет ли ложь утешить тоскующую бабушку.

11 июля в Театре Романа Виктюка пройдет спектакль "Крылья из пепла" (18+). В основу постановки легла лучшая трагедия английского драматурга шекспировской эпохи Джона Форда "Как жаль, что она развратница". Главная идея спектакля — святость любви. Настоящие чувства могут испытывать только те, кому удалось сохранить в душе детскую невинность.

12 июля в театре "У Никитских ворот" покажут спектакль "Роман о девочках" (16+), который основан на незаконченном произведении Владимира Высоцкого, чьи песни тоже звучат в постановке.

Театр "Школа драматического искусства" 13 июля представит спектакль "Лес. Диалоги по дороге" (18+). В центре сюжета разговор двух старых приятелей-актеров — трагик и комик. Свой спектакль Александр Огарев поставил по мотивам пьесы Александра Островского "Лес".

14 июля в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко покажут народную музыкальную драму Модеста Мусоргского "Хованщина" (12+). В интерпретации режиссера Александра Тителя и дирижера Александра Лазарева опера достигла эпического размаха: психологические портреты главных героев чередуются с масштабными массовыми сценами.

Театр "Ленком" 15 июля покажет зрителям спектакль "Ложь во спасение" (16+). Режиссер Глеб Панфилов адаптировал пьесу Алехандро Касона "Деревья умирают стоя", изменил название и дописал несколько сцен. Главные герои постановки — пара стариков. Главный герой выгнал из дома единственного внука. Чтобы утешить тоскующую героиню, он начинает сочинять от имени внука письма, пока тот живет в Канаде.

В этот же день Московский молодежный центр "Планета КВН" приглашает зрителей посмотреть "Лекаря поневоле" (12+). Константин Райкин поставил спектакль по мотивам произведения Жан-Батиста Мольера, в которой лесоруб по стечению обстоятельств становится доктором. Роли в нем исполняют всего три актера.

16 июля в Московском драматическом театре "Сфера" покажут спектакль "Нездешний вечер" (12+). Поэтическая композиция постановки основана на произведениях поэтов Серебряного века: Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Блока, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева и других.

Этим же вечером в Учебном театре Высшей школы сценических искусств главные герои спектакля Game Over (12+) — Никита, Кай и Терентий будут искать внимания, понимания и любови, у каждого героя — своя тайна. Жизнь этой компании идет своим чередом, пока не появляется новая героиня. Актеры спектакля парят над сценой благодаря передвижной металлической конструкции для трюков и прыжков.