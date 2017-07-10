Фотомодель, художник, Дед Мороз: как в 75 оставаться молодым

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Павел Гайков. К Виктору Сосновцеву слава пришла уже в солидном возрасте. Сейчас он — фотомодель, участник выставок, звезда фотопроекта "Олдушка", созданного с целью "сформировать здоровое отношение как общества к почтенному возрасту, так и пожилых людей к самим себе". Сосновцев снимается в видеоклипах и телепрограммах, излучает невероятную энергию и жизнелюбие.

"На прошлой неделе я был на записи программы, где участники должны были отгадать мой возраст, — рассказывает Виктор. — Сказали сначала, что 60, ведущий их уговаривал, дотянули до 70. А мне 75. Проиграли 250 тысяч таким образом! Я говорю: раз они проиграли, значит, я выиграл? Не отдали".

Виктор Сосновцев теперь ведет свои странички в соцсетях: "Мне нравится Facebook, там очень удобно. Люблю пользоваться мессенджером, нравится Instagram — из-за фильтров. Многие боятся технологий, но боязнь — плохое чувство, особенно когда ты уже взрослый".

По словам Виктора, все в его жизни поменялось к лучшему после того, как уже в зрелом возрасте он увлекся изготовлением керамики — а точнее, простых свистулек: "Я, конечно, долгое время относился к свистулькам как к игрушкам, а когда уже к старости "заскрипели" кости, начал вспоминать: что меня поднимало? И вспомнил про свистульки".

Так что теперь он еще и звезда Гоголевского бульвара в Москве. Малиновые штаны, красная майка, охряная этническая рубашка, а также борода как у Деда Мороза и бархатный малиновый берет Рембрандта, приобретенный в Амстердаме. Каждый день в хорошую погоду он продает свои игрушки. Многие прохожие улыбаются ему и машут, кто-то специально подходит поговорить. Он наливает воду в глиняные свистульки в виде птиц, и они переливаются разными и неповторимыми голосами. По словам Сосновцева, свистулька, несмотря на свое несерьезное название, — непростой музыкальный механизм. Пользоваться им автор учит прямо здесь же, и тогда голоса сразу многих птиц разносятся по бульвару. Эти свистульки и есть ключ к вечной молодости, утверждает художник.

"Пока я играю, я молодею, — утверждает Виктор. — Благодаря вибрациям, идут регенерационные процессы. Кровообращение улучшается, сердце начинает лучше работать, развивается моторика, легкие очищаются — вместо сигареты лучше возьмите свистульку. И на мозг тоже влияет: у меня улучшилась память. Я помню всех своих клиентов. Ко мне приезжают иностранцы: итальянцы, немцы, вот только что женщина из Канады приехала и говорила, как рада снова меня встретить".

Виктор утверждает, что учит общению. Он уверен: люди потеряли этот навык совершенно, не умеют контактировать друг с другом. "И только дети всегда бегут ко мне и здороваются, спрашивают, как дела? А я скажу кому-нибудь "здравствуйте" — и человек в исступлении смотрит на меня как на идиота", — рассказывает Сосновцев.

"Я недавно узнал, что у древних керамика была похожей на мою — говорит Виктор. — Вот видите этого самого большого барана? Оказывается, точно такой же был в Двуречье, в шумерской культуре. Там он назывался Фахр и символизировал нарастающую силу. Его делали из золота и передавали из поколения в поколение, как корону. У него была такая же постановка тела, такие же символические рога, такие же трактовки. Верхняя часть у него связана с космосом, поэтому на ней солярные символы и звезды. Их форму сейчас трактуют как единство противоположного, а тогда это просто воспринималось как связь с космосом. Средняя часть — земной мир, знаки пахоты, ветра, воды, урожая. Ноги — в подземной части. А у меня он еще и звучит".

Публикация от Виктор Сосновцев (@victorsosnovtsev) Май 23 2014 в 9:23 PDT

Виктор уверен, что его свистульки приносят удачу людям. "Как-то раз подходит ко мне мужчина и начинает аккуратно так поглаживать барана. На следующий день вернулся — и снова давай гладить. И ни здравствуйте, ни до свидания. Но я его все-таки спросил, и он мне сказал, что когда гладит этого барана, ему везет. Так что можете загадать желание", — говорит художник.