Памфилова: Шнуров выиграл выборы президента "Нашествия" благодаря фанатам

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Победа Сергея Шнурова на выборах президента фестиваля "Нашествия" — это заслуга его поклонников, которые в непогоду и грязь пришли и проголосовали за него, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пресс-конференции по итогам голосования.

Глава ЦИК также рассказала, что за все время проведение выборов было три попытки вброса бюллетеней, которые удалось успешно пресечь.

По признанию Памфиловой, сама она не голосовала на этих выборах, но если бы голосовала, то выбрала бы Юрия Шевчука, которого она уважает не только как музыканта, но и как человека. "Он может быть против власти, быть в оппозиции, но он пороссийский, он за Россию. Также он сделал много мужских поступков," — отметила она.

Также глава ЦИК приготовила подарки для трех кандидатов, набравших большее количество голосов участников фестиваля: для Шнурова — статуэтку быка, чтобы он, по словам Памфиловой, всегда держал быка за рога, для Шевчука — льва, для Кипелова — статуэтку авторской работы из Аргентины. Все подарки — из личной коллекции главы ЦИК.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров выиграл выборы президента "Нашествия". Главу ЦИК привлекли для участия в избирательном процессе, чтобы оперативно и честно подсчитать итоги голосования.

Основной этап выборов, первых в истории "Нашествия", проходил с 7 по 9 июля на фестивале. Каждый желающий мог прийти в избирательный пункт и проголосовать за любимого артиста, но только один раз.

"Нашествие" — один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки под открытым небом. Он проводится ежегодно с 1999 года.