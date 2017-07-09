Мединский заявил, что потрясен смертью Глазунова

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал художника Илью Глазунова одним из ярчайших представителей современного изобразительного искусства, подчеркнув, что известие о кончине художника стало для него огромным потрясением.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался минувшей ночью от остановки сердца на 88-м году жизни.

"Большую потерю понесла сегодня российская культура. Из жизни ушёл один из ярчайших представителей современного изобразительного искусства – Илья Сергеевич Глазунов", — говорится в телеграмме от имени министра.

По его словам, при взгляде на монументальные полотна Глазунова, становится очевидным, что имел в виду итальянский художник Амедео Модильяни, утверждавший, что "живопись – это работа на пороге боли".

"Творчество было для Ильи Сергеевича целым миром, пропущенным через всего себя, драмой момента, запечатлённого навечно. Он был всецело погружён в мир картин и образов, удивительная духовная связь между мастером и полотнами была настолько сильна, что вдохновение не покидало его даже в минуты отдыха", — подчеркнул Мединский.

Он заметил, что Глазунов оставил после себя нечто большее, чем бесценную коллекцию шедевров. И для нашей страны его работы имеют множество измерений: это летопись её истории, хроника её взлётов и падений, галерея лиц её героев – ушедших и грядущих.

"Скорбная весть о кончине Ильи Сергеевича стала огромным потрясением и для меня лично, хорошо знакомого с художником, глубоко разделявшего его убеждения, уважавшего его принципы. Прошу родственников и близких Ильи Глазунова принять слова соболезнования и поддержки. Светлая память", — добавил Мединский.

Подробнее о биографии Ильи Глазунова читайте в справке РИА Новости>>