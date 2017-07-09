Творчество Глазунова пронизано любовью к стране и людям, заявил Медведев

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной художника Ильи Глазунова, отметив что его творчество было пронизано любовью к стране и людям.

"Илья Сергеевич обладал особым даром передавать характер и чувства человека. Он был подлинно народным художником, любил людей, свою страну. Этой любовью было пронизано все его творчество. Всю свою жизнь Илья Глазунов боролся за сохранение культурного наследия России, сохранение исторических архитектурных памятников", — говорится в телеграмме премьера.

В память о художнике остались его великолепные полотна, его академия, талантливые ученики, добавил Медведев. Он выразил слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам художника.

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве в ночь на воскресенье на 88-м году жизни.

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