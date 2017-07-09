Творчество Глазунова пронизано любовью к стране и людям, заявил Медведев

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной художника Ильи Глазунова, отметив что его творчество было пронизано любовью к стране и людям.
В память о художнике остались его великолепные полотна, его академия, талантливые ученики, добавил Медведев. Он выразил слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам художника.
Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве в ночь на воскресенье на 88-м году жизни.
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