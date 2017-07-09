Итальянская общественница назвала кончину Глазунова большой потерей

РИМ, 9 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Кончина художника Ильи Глазунова – это большая потеря, в том числе для Италии, где его творчество хорошо знали и где он не раз бывал, заявила РИА Новости ветеран итальянского Движения Сопротивления, директор римской больницы Nuova clinica Annunziatella Анджелина Де Липсис.

В воскресенье стало известно, что известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался минувшей ночью от остановки сердца на 88-м году жизни.

"Кончина Глазунова – это большая потеря, в том числе для Италии, где его творчество хорошо знали. Он не раз приезжал в Рим, бывал в нашем доме. Это был высокообразованный, интеллигентный и общительный человек, интересный собеседник, всегда открытый для диалога", — сказала Де Липсис.

Она рассказала, что познакомилась с художником еще в 1970-е годы, в один из приездов в Москву со своим мужем известным врачом и общественным деятелем Дарио Спаллоне. "Позднее Глазунов написал мой портрет с внуками. Прошло много лет, внуки давно выросли. Но над искусством время не властно: на картине все мы остались молодыми", — улыбается Анджелина, которая уже перешагнула 90-летний рубеж.

Де Липсис также отметила, что на суперобложке вышедшей в 2003 году в Италии книги о ее муже "Дарио Спалоне. Неправильный коммунист" был воспроизведен фрагмент живописного полотна Глазунова "Великий эксперимент".

Кисти Глазунова принадлежат портреты ряда видных итальянских политиков и знаменитых деятелей культуры, в частности, режиссера Федерико Феллини, кинозвезды Джины Лоллобриджиды, оперного тенора Марио дель Монако и эстрадного певца Доменико Модуньо.

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