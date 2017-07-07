Всемирно известная турецкая пианистка в июле даст концерты в России

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Всемирно известная турецкая пианистка Идиль Бирет сообщила РИА Новости, что в июле выступит с концертами в России.

Идиль Бирет родилась в 1941 году в Анкаре. Начала заниматься фортепиано в пятилетнем возрасте. В 1949 году по специальному разрешению парламента Турции она уехала учиться в Парижскую консерваторию. С 1958 года началась ее международная концертная карьера. В разные годы дала в Советском Союзе и России около 100 концертов.

"В Россию в первый раз я поехала по приглашению великого деятеля искусства Эмиля Гилельса в 1960 году. Потом я много там гастролировала. На этот раз особенность моего тура в том, что я буду играть в Ивановке (Тамбовской области) — усадьбе Сергея Рахманинова, которую он очень любил и где написал много произведений. Сейчас там музей. Играть в доме, где жил великий Рахманинов, фортепианные концерты которого я сама играю и записываю, для меня звучит захватывающе. Именно поэтому я приняла предложение участвовать в фестивале Рахманинова и совершить этот тур, хотя он весьма велик по расстоянию", — сказала собеседница агентства.

Координатор гастролей Бирет с турецкой стороны преподаватель консерватории Анатолийского университета, артдиректор 1-го фортепианного конкурса С. Рахманинова в Турции Амина Айгистова считает, что концерт пианистки на родине российского композитора станет важным событием в мире классической музыки.

"Бирет — это легенда Турции. Достаточно сказать, что благодаря ей в 1948 году был принят "закон о талантливых детях", названый "Законом Идиль Бирет", согласно которому музыкально одаренные дети могли отправиться учиться за границу в лучшие консерватории за государственный счет. Она является популяризатором русской классической музыки и записала все концерты и произведения для фортепиано Рахманинова. Считаю большим подвигом с ее стороны, что она решилась на столь далекую поездку в Тамбовскую область, причем бескорыстно, чтобы сыграть концерт в усадьбе Рахманинова", — сказала Айгистова агентству.

Она добавила, что всего Бирет проведет два концерта в России — 12 июля в резиденции посла Турции в Москве и 15 июля в усадьбе-музее Рахманинова в Ивановке. Гастроли пианистки организованы при поддержке министерства культуры и туризма Турции, турецкого МИД и посольства Турции в России.