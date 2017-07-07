В мэрии Москвы рассказали о создании технопарка на базе "Союзмультфильма"

МОСКВА, 7 июл — РИА Недвижимость. Москва приложит все усилия, чтобы на базе "Союзмультфильма" появился технопарк, сообщила журналистам в пятницу в ходе седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Технопарк — это фактически набор льгот, который даётся для того, чтобы он мог быть реализован. С другой стороны — это предоставление площадок. Мы, исходя из этих двух факторов, будем общаться с "Союзмультфильмом" и вырабатывать наиболее приемлемые условия, чтобы такой технопарк в Москве появился", — сказала Сергунина.

По ее словам, наиболее часто используемые льготы — это набор имущественных льгот, в том числе налог на недвижимость и землю.

3 июля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с московскими властями к февралю 2018 года обеспечить создание анимационного технопарка на базе "Союзмультфильма". Срок выполнения задачи — до 1 февраля 2018 года. Ответственные за ее исполнение — премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Поручение дано по итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая.

"Союзмультфильм" — крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов, основанная в Москве 10 июня 1936 года. Коллекция студии насчитывает более 1,5 тысячи рисованных и кукольных мультфильмов, в том числе таких известных, как "Чебурашка", "Ежик в тумане" и "Маугли".