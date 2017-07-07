МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Фестиваля российской культуры в Японии, отметив, что подобные мероприятия способствуют укреплению доверия и взаимопонимания, сообщается на сайте Кремля.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия Фестиваля российской культуры. Фестиваль проводится на гостеприимной земле Японии уже в двенадцатый раз. Японскую публику ждут новые встречи с российскими артистами, музыкантами, звёздами балета, цирковыми и фольклорными коллективами. В различных городах и префектурах пройдут выставки работ известных живописцев и скульпторов, показы художественных и документальных фильмов", — говорится в тексте телеграммы.

Российский президент подчеркнул, что отличительной чертой нынешнего Фестиваля являются совместные проекты российских и японских деятелей искусства, а также выступления молодых исполнителей.

Путин также выразил уверенность, что подобные мероприятия имеют большое значение для развития российско-японских отношений, способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух стран.

"От души желаю участникам фестиваля творческих успехов, а его гостям – ярких, незабываемых впечатлений", — подытожил президент.