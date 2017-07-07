Минкультуры открыло сбор данных по продаже билетов в театры и музеи

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ряд культурных учреждений уже подключился к системе сбора информации по продаже билетов, полностью система заработает к 1 сентября, сообщил РИА Новости в пятницу советник министра культуры РФ Вадим Ваньков.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что министерство запустит систему, которая будет собирать данные по продаже билетов в театрах, музеях и филармониях.

"Мы стимулируем наши учреждения, чтобы они организовали учет продаж своих билетов в электронном виде и старались продавать свои билеты в электронном виде через свои сайты или билетных операторов. Главное, чтобы учет велся в самом учреждении, второе – чтобы эта информация поступала нам", — сказал Ваньков.

Он подчеркнул, что эта система запущена, сейчас данные передают ряд учреждений культуры, и у министерства уже есть список учреждений, которые подключат к системе до 1 сентября.

Ранее в соцсетях разразился скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. По словам очевидцев, при открытии продаж в кассы театра запустили группу лиц, которые не стояли в очереди, а людей, которые стояли за билетами с утра, не пропустили. С проблемами перекупщиков также сталкивался Большой театр и Третьяковская галерея во время проведения невероятно популярных выставок Серова и Айвазовского.