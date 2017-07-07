Данила Козловский закончил съемки дебютного фильма "Тренер"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Актер Данила Козловский закончил в Москве съемки своего режиссерского дебюта "Тренер", картина выйдет на российские экраны 19 апреля 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе картины.

"Рады сообщить, что в ночь с 5 на 6 июля 2017 года в Москве в тоннеле Ленинградского шоссе закончились съемки полнометражного фильма "Тренер" – режиссерского дебюта Данилы Козловского", — рассказали в пресс-службе.

Козловский исполнил в своем фильме главную роль, бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды "Метеор". Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

"Съемки фильма прошли в Москве, Краснодаре и Новороссийске на лучших российских стадионах, включая "Краснодар", "Открытие Арена", "Арена Химки" и других. Съемочной группе еще предстоит экспедиция в Лондон, но с завтрашнего дня Данила Козловский уже приступит к монтажу картины, которая выйдет в прокат 19 апреля 2018 года, накануне чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России", — отметили создатели фильма.

Фильм был снят за 50 смен, в нем задействовано девять футбольных команд. Помимо игроков в фильме участвуют более 15 тысяч человек массовки, среди которых немало настоящих болельщиков. Для съемок было сшито более 5,5 тысяч единиц спортивной формы, использовано около 500 мячей, как новых, с символикой предстоящего чемпионата, так и коллекционных. Роли в фильме также исполнили Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова, Павел Ворожцов.