Путин не будет присутствовать на похоронах Гранина из-за поездки в Гамбург

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не сможет присутствовать на похоронах Даниила Гранина, которые пройдут 8 июля в Санкт-Петербурге, из-за напряженного рабочего графика в Гамбурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Церемония прощания с писателем пройдет 8 июля с 12.00 до 14.00 в Таврическом дворце. Похороны состоятся 8 июля в 15.00 на Комаровском кладбище.

"Если я не ошибаюсь, они (похороны) будут 8 июля, в субботу. До вечера у президента весьма напряженная программа в Гамбурге, рабочая", — сказал Песков.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.