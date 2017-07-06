Мединский рассказал о роли кино в культурном сотрудничестве России и Китая

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 6 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Культурное сотрудничество России и Китая в настоящий момент находится на самом высоком уровне, и наиболее перспективной сферой на данном этапе является кинематограф, заявил министр культуры России Владимир Мединский.

"Вчера на встрече с китайским министром мы отметили, что культурное сотрудничество наших двух стран в настоящий момент находится на самом высоком уровне за всю историю… Наиболее перспективной областью культурного сотрудничества на данном этапе является кинематограф", — сказал Мединский журналистам на полях второй встречи министров культуры стран БРИКС.

По его словам, если говорить о сотрудничестве Китая и России в сфере классической культуры, включая балет, оперу, драматический театр, музейные обмены, то оно ведется крайне активно.

Он напомнил, что несколько дней назад лидеры двух стран подписали правительственное соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографа, что крайне важно для развития этой индустрии как в России, так и в Китае.

"Чем больше совместных проектов мы реализуем, тем лучше будет культурное сотрудничество и взаимопонимание между нашими странами и народами", — добавил Мединский.