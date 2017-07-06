Первый форум глав библиотек стран БРИКС пройдет в 2018 году в Китае

ТЯНЬЦЗИНЬ, 6 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Первый форум руководителей библиотек стран БРИКС пройдёт в 2018 году в Китае, в его рамках будет составлен и подписан совместный план действий на 2018-2021 годы, говорится в тексте протокола от намерениях по созданию Альянса сотрудничества библиотек пяти стран.
Двухдневный или трехдневный форум будет проходить каждые три года поочередно в каждой из пяти стран. Для координации работы форума будет создан секретариат.
Согласно тексту документа, для каждого форума будет выбрана определенная тема, которая сможет тесно связать пять стран БРИКС. А целью проведения этих встреч станет поиск общей платформы для общения и продуктивного сотрудничества.