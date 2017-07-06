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Культура

Кинопремьеры недели: "Институт Роузвуд" и "Сказ о Петре и Февронии"

05:1606.07.2017
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© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатреЗрители в кинотеатре
© Fotolia / Tyler Olson

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. На этой неделе российские зрители смогут увидеть новый фильм о значительно помолодевшем Человеке-пауке, триллер в стиле южной готики от Джеймса Франко "Институт Роузвуд" и российский мультфильм "Сказ о Петре и Февронии".

"Человек-паук: возвращение домой"

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В перезапуске экранизации известного комикса создатели картины полностью переосмысливают сюжет и делают героев значительно моложе. Сам Человек-паук (в исполнении молодого британца Тома Холланда) еще ходит в колледж, помолодела и его тетушка Мэй. По сюжету ленты Питер Паркер возвращается в родной Нью-Йорк к тете, но после приключений с командой мстителей его больше не устраивает статус "супергероя по соседству". Шанс доказать, чего он на самом деле стоит, не заставляет себя ждать — в городе появляется новый злодей по прозвищу Стервятник (его сыграл Майкл Китон). Наставником Паука в первом крупном деле станет Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Новый взгляд на популярную историю пришелся по душе кинокритикам, на сайте Rotten tomatoes фильму поставили 7,6 балла из 10, назвав картину "веселым и красочным приключением". "Позаимствовав очень много из классических фильмов Джона Хьюза, эта остроумная картина преуспевает и как история про подростков в колледже, и как супергеройское приключение", — подчеркнул кинокритик Мэттью Тернер.

"Институт Роузвуд"

Кадр из фильма Новый Человек-паук
© Фото : WDSSPR
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Триллер в стиле южной готики снял неутомимый Джеймс Франко совместно с Памелой Романовски, сам же выступив в главной роли. По сюжету Элли Галлерани играет впечатлительную барышню, которая, глубоко опечаленная смертью своих родителей, решает уехать из родного Балтимора в набирающий популярность институт Розвуд. Там всем заправляет доктор Кейрн, которого и сыграл Франко. Он практикует нестандартные методы лечения, однако вскоре героине становится понятно, что "нестандартные" — это самое мягкое определение, которое можно дать докторским практикам. За фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.

Рейтинг оценки картины зрителями пока оставляет желать лучшего — всего 1,8 из 5. Критики также не оценили очередное режиссерское творение Франко. "Иногда в картине проскальзывает хорошая актерская игра, строка диалога, интересная тема, но этого недостаточно, чтобы оправдать многочисленные промахи картины", — заметил Брайан Тайерико.

"Сказ о Петре и Февронии"

День семьи, любви и верности в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
В Москве отметят День семьи, любви и верности
Российский мультфильм рассказывает историю любви на фоне Руси XIII века. Злодей захватывает власть в Муромском княжестве, и только отважный воин Петр выходит на бой и побеждает его. Однако ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества, выживает он только благодаря целительнице Февронии. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Как рассказал продюсер картины Константин Щекин, найти актеров для озвучания было нелегко, так как создатели не хотели приглашать медийных персон на главные роли, чтобы герои ни с кем не ассоциировались. "Поэтому мы взяли молодых талантливых актеров Владислава Юдина и Юлию Горохову, которым через голос удалось передать образы Петра и Февронии", — подчеркнул он. Другие роли в фильме озвучили известные российские актеры – Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Владимир Антоник и другие.

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