США
6.076 июля10:35МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Ожидание vs реальность: жизнь до и после учебы в творческом вузе

10:2806.07.2017
0710
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчебная киностудия ВГИКаУчебная киностудия ВГИКа
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. В творческих вузах начинаются вступительные экзамены. Тысячи абитуриентов штурмуют приемные комиссии в надежде реализовать свою мечту и попасть в мир кино, театра, музыки и искусства. При этом до поступления многие не имеют четкого представления о том, как сложится их дальнейшая профессиональная судьба.

РИА Новости пообщалось с недавними выпускниками и будущими студентами престижных российских творческих вузов, чтобы узнать, чем ожидания отличаются от реальности.

Александр Поспелов, абитуриент ВГИКа

© Фото : из личного архива Александра ПоспеловаАлександр Поспелов, абитуриент
© Фото : из личного архива Александра Поспелова
Александр Поспелов, абитуриент

"Решил поступать во ВГИК на операторский факультет в прошлом году. Мы с семьей ездили отдыхать. Мой брат — режиссер — взял с собой камеру, и я просто из интереса решил попробовать что-то сделать. У меня давняя любовь к технике, и сам процесс мне очень понравился. В результате несколько раз съездили с братом на съемки, я помогал ему.

Я всегда любил кинематограф — и до того, как решил поступать на операторский факультет, у меня было твердое чувство внутри, что в дальнейшем хочу работать именно в кино. По-моему, это невероятный мир — интересный, красивый. И это просто поразительный вид искусства. Глобальных планов пока нет, я высоко не замахиваюсь. Иду в профессию просто потому, что мне очень нравится этим заниматься".

Серафима Головченко, выпускница ВГИКа

© Фото : из личного архива Серафимы ГоловченкоСерафима Головченко, выпускница ВГИКа
© Фото : из личного архива Серафимы Головченко
Серафима Головченко, выпускница ВГИКа

"Я проработала год на телеканале титровальщиком, что, конечно, совершенно не соотносится с тем, что я ожидала. Зато мой сценарий поучаствовал в питчинге неделю назад, и, возможно, в перспективе у меня будет работа по профессии. Особых надежд я никогда не лелеяла, поэтому не то чтобы у меня были сейчас какие-то разбитые мечты. Тут все нормально. Выбрала вуз я сразу, класса с шестого, видела цель и шла к ней. У меня отец — сценарист, а мать — киновед, так что семья киношников. Я бы хотела запуститься в России, конечно же, и продолжить свою карьеру здесь, создавая сценарии, чтобы по ним снимали фильмы. Безусловно, найти режиссера мечты — это очень важно".

Мария Аллёнова, абитуриентка Государственного музыкального училища имени Гнесиных

© Фото : из личного архива Марии АллёновойМария Аллёнова, абитуриентка Государственного музыкального училища имени Гнесиных
© Фото : из личного архива Марии Аллёновой
Мария Аллёнова, абитуриентка Государственного музыкального училища имени Гнесиных

"Я решила поступать на два отделения — дирижерско-хоровое и фортепианное. Музыкантом хочу стать с детства, это моя мечта. Мне нравится среда музыкантов, считаю, что я на них похожа. Я творческая личность, и именно поступление поможет мне раскрыться и достичь чего-то. Моя мечта — петь в театре. Я считаю, что именно музыкальное училище и затем академия (РАМ им. Гнесиных. — Прим. ред.) или консерватория — это отличный шанс. Пока я думаю только о поступлении. Но если помечтать, то я бы с удовольствием пела и в России, и за рубежом, планка у меня высокая".

Софья Шаповалова, выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

© Фото : из личного архива Софьи ШаповаловойСофья Шаповалова, выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
© Фото : из личного архива Софьи Шаповаловой
Софья Шаповалова, выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

"Я с детства слушала старинную музыку, и как-то меня это зацепило. Училась в Гнесинской школе на пианистку, и там же был класс клавесина. Поступила на факультет  исторического и современного исполнительского искусства, потому что в Москве это единственное учебное заведение, где можно учиться по специальности "клавесин".

Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кровь, пот и станок: один день из жизни балерины Большого театра

Помимо игры на самом клавесине, была возможность заниматься на родственных инструментах: клавикордах, хаммерклавире, иногда на органе. Было и много теоретических предметов, так что образование получилось комплексным.

Мне хочется двигаться вперед, поэтому планирую продолжать обучение за рубежом. Хочу продолжать сольное исполнительство и играть в ансамбле. Если получится, то заниматься и научной деятельностью — разработать методику преподавания клавесина для консерватории".

Александра Гумбатова, абитуриентка Московского художественного института им. В. И. Сурикова

© Фото : из личного архива Александры ГумбатовойАлександра Гумбатова, абитуриентка Московского художественного института им. В.И. Сурикова
© Фото : из личного архива Александры Гумбатовой
Александра Гумбатова, абитуриентка Московского художественного института им. В.И. Сурикова

"Родители хотели, чтобы я пошла на что-то серьезное вроде госуправления. Но я семь лет в школе занималась рисованием и твердо решила посвятить себя живописи. Надеюсь, об этом не пожалею. С выбором вуза проблем не было, Суриковка — институт с историей, а я как раз хочу получить качественное классическое образование. Сейчас очень много появляется всевозможных частных школ и курсов, где обещают за год сделать из вас нового Уорхола, но я верю в традиционное образование и котирующийся диплом.

Конечно, мне бы хотелось стать известным художником, но я уверена, что без хорошей базы и отработанных навыков этого не достичь. Далеко идущих планов пока не строю, сейчас главное — поступить. После учебы хотела бы заниматься живописью в любом виде: участвовать в выставках, работать на заказ, заниматься оформлением или дизайном. Понимаю, что пробиться и завоевать имя быстро не получится, но уверена: если много работать, найдется куратор или просто ценитель, который меня заметит. Надо только верить в себя и свой талант".

Карина Щербакова, выпускница Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова

© Фото : из личного архива Карины ЩербаковойКарина Щербакова, выпускница Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова
© Фото : из личного архива Карины Щербаковой
Карина Щербакова, выпускница Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова

"Я пошла в Строгановку, потому что хотела стать художником, работающим со стеклом. Тогда не знала, например, что в Строгановке нет печей, в которых варят стекло, а значит, самая интересная для меня тогда техника — гутта — будет недоступна. Когда я защищала диплом, академия вроде купила оборудование, но установили его или нет, я не знаю.

Актер и режиссер Федор Бондарчук на презентации школы кино и телевидения Индустрия в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бум киношкол в России: зачем платить за билет в киноиндустрию

В 16 лет я не слишком задумывалась о рынке труда, карьере, зарплате. Все казалось возможным, и выбрала дело, к которому лежит душа. Я прошла очень объемный курс истории искусств и научилась совершенно нетривиальным вещам: технологии работы со стеклом и декоративной обработке. Эти знания можно получить только на практике и под руководством педагогов.

Но общие предметы, такие как маркетинг, философия, иностранные языки, не интегрированы в творческий процесс и ужасно хромают. Я учила иностранные языки самостоятельно, искала полезные книги, но о реальной важности маркетинга узнала, обучаясь в Париже в школе дизайна. Здесь преподают арт-бизнес, учат продавать свое искусство и имя, работать с галереями. На данный момент я живу в Париже, работаю ассистентом в одной из лучших фотостудий в городе.

В России мы не очень привязываемся к работе по специальности — художник может получить работу почти в любом творческом направлении. В Европе же работать, например, театральным декоратором или раскадровщиком для кино можно только после узко профильного образования".

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена