Ожидание vs реальность: жизнь до и после учебы в творческом вузе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. В творческих вузах начинаются вступительные экзамены. Тысячи абитуриентов штурмуют приемные комиссии в надежде реализовать свою мечту и попасть в мир кино, театра, музыки и искусства. При этом до поступления многие не имеют четкого представления о том, как сложится их дальнейшая профессиональная судьба.

РИА Новости пообщалось с недавними выпускниками и будущими студентами престижных российских творческих вузов, чтобы узнать, чем ожидания отличаются от реальности.

Александр Поспелов, абитуриент ВГИКа

© Фото : из личного архива Александра Поспелова Александр Поспелов, абитуриент © Фото : из личного архива Александра Поспелова Александр Поспелов, абитуриент

"Решил поступать во ВГИК на операторский факультет в прошлом году. Мы с семьей ездили отдыхать. Мой брат — режиссер — взял с собой камеру, и я просто из интереса решил попробовать что-то сделать. У меня давняя любовь к технике, и сам процесс мне очень понравился. В результате несколько раз съездили с братом на съемки, я помогал ему.

Я всегда любил кинематограф — и до того, как решил поступать на операторский факультет, у меня было твердое чувство внутри, что в дальнейшем хочу работать именно в кино. По-моему, это невероятный мир — интересный, красивый. И это просто поразительный вид искусства. Глобальных планов пока нет, я высоко не замахиваюсь. Иду в профессию просто потому, что мне очень нравится этим заниматься".

Серафима Головченко, выпускница ВГИКа

© Фото : из личного архива Серафимы Головченко Серафима Головченко, выпускница ВГИКа © Фото : из личного архива Серафимы Головченко Серафима Головченко, выпускница ВГИКа

"Я проработала год на телеканале титровальщиком, что, конечно, совершенно не соотносится с тем, что я ожидала. Зато мой сценарий поучаствовал в питчинге неделю назад, и, возможно, в перспективе у меня будет работа по профессии. Особых надежд я никогда не лелеяла, поэтому не то чтобы у меня были сейчас какие-то разбитые мечты. Тут все нормально. Выбрала вуз я сразу, класса с шестого, видела цель и шла к ней. У меня отец — сценарист, а мать — киновед, так что семья киношников. Я бы хотела запуститься в России, конечно же, и продолжить свою карьеру здесь, создавая сценарии, чтобы по ним снимали фильмы. Безусловно, найти режиссера мечты — это очень важно".

Мария Аллёнова, абитуриентка Государственного музыкального училища имени Гнесиных



© Фото : из личного архива Марии Аллёновой Мария Аллёнова, абитуриентка Государственного музыкального училища имени Гнесиных © Фото : из личного архива Марии Аллёновой Мария Аллёнова, абитуриентка Государственного музыкального училища имени Гнесиных

"Я решила поступать на два отделения — дирижерско-хоровое и фортепианное. Музыкантом хочу стать с детства, это моя мечта. Мне нравится среда музыкантов, считаю, что я на них похожа. Я творческая личность, и именно поступление поможет мне раскрыться и достичь чего-то. Моя мечта — петь в театре. Я считаю, что именно музыкальное училище и затем академия (РАМ им. Гнесиных. — Прим. ред.) или консерватория — это отличный шанс. Пока я думаю только о поступлении. Но если помечтать, то я бы с удовольствием пела и в России, и за рубежом, планка у меня высокая".

Софья Шаповалова, выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

© Фото : из личного архива Софьи Шаповаловой Софья Шаповалова, выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского © Фото : из личного архива Софьи Шаповаловой Софья Шаповалова, выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

"Я с детства слушала старинную музыку, и как-то меня это зацепило. Училась в Гнесинской школе на пианистку, и там же был класс клавесина. Поступила на факультет исторического и современного исполнительского искусства, потому что в Москве это единственное учебное заведение, где можно учиться по специальности "клавесин".

Помимо игры на самом клавесине, была возможность заниматься на родственных инструментах: клавикордах, хаммерклавире, иногда на органе. Было и много теоретических предметов, так что образование получилось комплексным.

Мне хочется двигаться вперед, поэтому планирую продолжать обучение за рубежом. Хочу продолжать сольное исполнительство и играть в ансамбле. Если получится, то заниматься и научной деятельностью — разработать методику преподавания клавесина для консерватории".

Александра Гумбатова, абитуриентка Московского художественного института им. В. И. Сурикова

© Фото : из личного архива Александры Гумбатовой Александра Гумбатова, абитуриентка Московского художественного института им. В.И. Сурикова © Фото : из личного архива Александры Гумбатовой Александра Гумбатова, абитуриентка Московского художественного института им. В.И. Сурикова

"Родители хотели, чтобы я пошла на что-то серьезное вроде госуправления. Но я семь лет в школе занималась рисованием и твердо решила посвятить себя живописи. Надеюсь, об этом не пожалею. С выбором вуза проблем не было, Суриковка — институт с историей, а я как раз хочу получить качественное классическое образование. Сейчас очень много появляется всевозможных частных школ и курсов, где обещают за год сделать из вас нового Уорхола, но я верю в традиционное образование и котирующийся диплом.

Конечно, мне бы хотелось стать известным художником, но я уверена, что без хорошей базы и отработанных навыков этого не достичь. Далеко идущих планов пока не строю, сейчас главное — поступить. После учебы хотела бы заниматься живописью в любом виде: участвовать в выставках, работать на заказ, заниматься оформлением или дизайном. Понимаю, что пробиться и завоевать имя быстро не получится, но уверена: если много работать, найдется куратор или просто ценитель, который меня заметит. Надо только верить в себя и свой талант".

Карина Щербакова, выпускница Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова

© Фото : из личного архива Карины Щербаковой Карина Щербакова, выпускница Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова © Фото : из личного архива Карины Щербаковой Карина Щербакова, выпускница Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова

"Я пошла в Строгановку, потому что хотела стать художником, работающим со стеклом. Тогда не знала, например, что в Строгановке нет печей, в которых варят стекло, а значит, самая интересная для меня тогда техника — гутта — будет недоступна. Когда я защищала диплом, академия вроде купила оборудование, но установили его или нет, я не знаю.

В 16 лет я не слишком задумывалась о рынке труда, карьере, зарплате. Все казалось возможным, и выбрала дело, к которому лежит душа. Я прошла очень объемный курс истории искусств и научилась совершенно нетривиальным вещам: технологии работы со стеклом и декоративной обработке. Эти знания можно получить только на практике и под руководством педагогов.

Но общие предметы, такие как маркетинг, философия, иностранные языки, не интегрированы в творческий процесс и ужасно хромают. Я учила иностранные языки самостоятельно, искала полезные книги, но о реальной важности маркетинга узнала, обучаясь в Париже в школе дизайна. Здесь преподают арт-бизнес, учат продавать свое искусство и имя, работать с галереями. На данный момент я живу в Париже, работаю ассистентом в одной из лучших фотостудий в городе.

В России мы не очень привязываемся к работе по специальности — художник может получить работу почти в любом творческом направлении. В Европе же работать, например, театральным декоратором или раскадровщиком для кино можно только после узко профильного образования".