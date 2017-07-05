Гранин был выдающимся писателем, заявила Матвиенко

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Писатель Даниил Гранин был не только выдающимся писателем, но и носителем высоких духовных ценностей; для многих поколений он стал живым воплощением русской интеллигенции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

"Известие о смерти Даниила Александровича Гранина глубоко опечалило меня. Ушёл из жизни близкий мне человек, выдающийся писатель, носитель высоких духовных ценностей", — говорится в телеграмме, направленной Матвиенко на адрес Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева.

Спикер отметила, что писатель "правдиво и ярко запечатлел то непростое время, в которое жил, пропустил его через своё сердце художника и гуманиста". С большой силой, считает она, это проявилось в "Блокадной книге", которая "на протяжении десятилетий никого не оставляет равнодушным, являясь одновременно и летописью великой трагедии, и памятником героического подвига ленинградцев".

"Для многих поколений — а Даниил Александрович прожил долгую жизнь — он был живым воплощением всего того лучшего, что отличало и отличает русскую интеллигенцию: настоящая, а не наносная культура, искренняя приверженность нравственным идеалам, гражданская активность, любовь к людям и к Родине", — подчеркнула Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, писатель навсегда останется для неё мудрым и доброжелательным собеседником. "Общение с ним обогащало, давало возможность сверять мысли, дела с мнением человека, слово которого всегда было обдуманным и взвешенным. По сути в беседах с ним я прошла уникальную школу жизни", — отмечается в телеграмме. Матвиенко попросила передать ее искренние соболезнования родным и близким Гранина. "В истории нашего Отечества его имя останется навсегда", — убеждена она.