Нарышкин назвал Гранина "человеком-эпохой" и "совестью нации"

Писатели Даниил Гранин (слева), Алесь Адамович (справа) и одна из героинь книги Евгения Строганова (в центре) на встрече с ветеранами - участниками блокады Ленинграда. Архивное фото

Писатели Даниил Гранин (слева), Алесь Адамович (справа) и одна из героинь книги Евгения Строганова (в центре) на встрече с ветеранами - участниками блокады Ленинграда. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося писателя Даниила Гранина и назвал его "человеком-эпохой" и "совестью нации".

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель был лауреатом государственной премии СССР, государственной премии РФ и премии президента РФ, он — автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях Гранин уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

"Печальная весть из северной столицы о кончине великого писателя и гражданина Даниила Александровича Гранина вряд ли кого оставит равнодушным. Ушел из жизни человек-эпоха и, не побоюсь преувеличения, совесть нации", — отметил Нарышкин, слова которого цитируются в сообщении СВР.

"Фронтовик, народный депутат, общественный деятель и учитель. На его книгах выросли многие поколения мальчишек и девчонок. Фильмы по его произведениям мгновенно получали признание зрителей. Мне посчастливилось быть знакомым с Даниилом Александровичем, подолгу беседовать с ним. Его слова были полны любви к родной стране и к людям… Это были незабываемые встречи!", — добавил Нарышкин.

"Чуть больше месяца назад Даниил Александрович был награждён Государственной премией Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Достойнейший финал прекрасной биографии!", — отметил директор СВР.