Писатель Даниил Гранин: солдат, умевший говорить о любви

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости, Александр Кудрявцев. Знаменитый писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, унеся с собой частицу советской эпохи воинов и созидателей.

Многие фронтовики, прошедшие войну, подарили нам самые человечные произведения искусства в истории литературы и кино. Наверное, потому, что лишь те, кто встречались лицом к лицу с настоящим злом, знают истинную цену добру.

Таким был писатель Даниил Гранин, который всю жизнь писал о тайне человеческой жизни. "Каждый человек, я уверен, для чего-то предназначен, для чего-то большего. Каждый человек – сокровище природы", — говорил он.

Жизнь как чудо

Свои первые литературные опыты он начал в Ленинграде еще до войны, когда работал на Кировском заводе. Трудился над исторической повестью о Ярославе Домбровском и успел опубликовать в журнале "Резец" рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина".

А завтра была война, на которую Даниил Александрович отправился в дивизии народного ополчения. Сражался на Лужском рубеже и Пулковских высотах, на Прибалтийском фронте, был ранен. Служил в Ульяновском танковом училище, стал командиром роты тяжелых танков.

Потом он скажет: "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса". И это ощущение чуда бытия, великое жизнелюбие не покинет его тексты, которые писатель посвящал героям науки и войны: "Обращаться с жизнью надо как с чудом, Божьим даром или даром судьбы. Поэтому надо жить так, чтобы сегодняшний день был самым счастливым. На войне это было ежечасно. Был обстрел, и я остался жив! Жив — я счастлив! Позже — иногда это было трудно. А иногда — легче. Это всегда утешительно и заставляет жить немножко иначе. Мы плохо ценим жизнь, которая нам дана".

Мирные воины

После войны страна-победитель торопилась жить – мечта о мирной жизни стала явью. Вчерашние фронтовики стали инженерами, рабочими, учителями, актерами, писателями. Созидали жадно, ценили каждый день.

Воинам мирной жизни и были посвящены первые романы Даниила Александровича: ученым и изобретателям, торопящим будущее. "В его героях-ученых было что-то от героев древнерусских летописей, на самих этих повестях-жизнеописаниях лежал житийный отсвет", — говорит писатель Сергей Шаргунов, и с этим нельзя не согласиться.

Однако первая повесть "Спор через океан", напечатанная в журнале "Звезда", вызвала негодование членов Союза писателей за "преклонение перед Западом". "Мы слишком — особенно советские люди, которые имели одинаковую идеологию, одни и те же лозунги, — привыкли к коллективу. Вся жизнь, от коммунальной квартиры вплоть до похорон, проходила в коллективе. Это ненормально", — возмущался впоследствии писатель.

Известность пришла к Гранину после публикации романа "Искатели" про изобретателя локатора, который сражается с бюрократическими барьерами. "Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить её внутреннее напряжение было нелегко", — признавался Гранин.

Однако живые тексты находили отклик — летописец новой эпохи следовал испытанному писательскому правилу: "Пиши о том, что знаешь". С прототипами своих персонажей он общался каждый день, работая в Ленэнерго в области электротехнической науки. Ученые, инженеры, рабочие были его друзьями и знакомыми. Посчастливилось общаться писателю и с петербургскими литераторами, будущими и настоящими классиками: Евгением Шварцем, Ольгой Берггольц, Анной Ахматовой.

Взяв псевдоним Гранин по просьбе однофамильца Юрия Германа, Даниил Александрович опубликовал романы "После свадьбы", "Иду на грозу", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Кто-то должен" и другие.

Потом он много писал о войне, против войны. Опубликовал антивоенную прозу в сборнике "Еще заметен след" в 1985 году и "Блокадной книге" в 1979 году, в соавторстве с Алесем Адамовичем. Документальный рассказ о героическом 900-дневном сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде потряс миллионы людей.

"Я буду говорить как солдат"

Ясный ум и верность своему делу чести Даниил Гранин сохранил и в преклонном возрасте, занимаясь общественной деятельностью. В 2014 году слово писателя заставило подняться с мест участников европейского часа Памяти, организованного бундестагом в ФРГ. Его рассказ о блокадных днях Ленинграда вызвал овации потомков бывших противников, длившиеся семь минут.

"Я буду говорить как солдат", — начал свое выступление Гранин. И рассказал, что ненависть — чувство тупиковое, в нём нет будущего. Что надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война — это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима.

В 2017 году президент Владимир Путин вручил писателю государственную премию России за 2016 год в мраморном зале Константиновского дворца в Санкт-Петербурге. "Совесть – это малое представительство Бога", — процитировал лауреата президент, вручая премию.

А сам Гранин подводил итог своего творчества так: "Я написал три десятка книг, но даже если бы у меня было собрание сочинений томов в девяносто, как у Льва Толстого, а любви в моей жизни не было, то никакого удовлетворения эти тома мне бы не принесли. Сейчас, к концу жизни, я не думаю про книги, которые написал, и не угрызаюсь, что мог бы написать их больше. Я вспоминаю людей, которых любил, с которыми чувствовал себя совершенно счастливым".