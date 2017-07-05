США
5.075 июля12:10МСК
USD59.23+0.26
EUR67.30+0.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Писатель Даниил Гранин: солдат, умевший говорить о любви

11:5005.07.2017
(обновлено: 11:54 05.07.2017)
02260
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин. Архивное фотоПисатель Даниил Гранин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости, Александр Кудрявцев. Знаменитый писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, унеся с собой частицу советской эпохи воинов и созидателей.

Писатель Даниил Гранин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Биография писателя Даниила Гранина

Многие фронтовики, прошедшие войну, подарили нам самые человечные произведения искусства в истории литературы и кино. Наверное, потому, что лишь те, кто встречались лицом к лицу с настоящим злом, знают истинную цену добру.

Таким был писатель Даниил Гранин, который всю жизнь писал о тайне человеческой жизни. "Каждый человек, я уверен, для чего-то предназначен, для чего-то большего. Каждый человек – сокровище природы", — говорил он.

© РИА Новости / Рудольф КучеровПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин, Санкт-Петербург, 1987 год.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в фотобанк
Писатель Даниил Гранин, Санкт-Петербург, 1987 год.

Жизнь как чудо

Свои первые литературные опыты он начал в Ленинграде еще до войны, когда работал на Кировском заводе. Трудился над исторической повестью о Ярославе Домбровском и успел опубликовать в журнале "Резец" рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина".

Писатель Даниил Гранин. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Член правления фонда им. Лихачева: Гранин был нашей совестью

А завтра была война, на которую Даниил Александрович отправился в дивизии народного ополчения. Сражался на Лужском рубеже и Пулковских высотах, на Прибалтийском фронте, был ранен. Служил в Ульяновском танковом училище, стал командиром роты тяжелых танков.

Потом он скажет: "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса". И это ощущение чуда бытия, великое жизнелюбие не покинет его тексты, которые писатель посвящал героям науки и войны: "Обращаться с жизнью надо как с чудом, Божьим даром или даром судьбы. Поэтому надо жить так, чтобы сегодняшний день был самым счастливым. На войне это было ежечасно. Был обстрел, и я остался жив! Жив — я счастлив! Позже — иногда это было трудно. А иногда — легче. Это всегда утешительно и заставляет жить немножко иначе. Мы плохо ценим жизнь, которая нам дана".

Мирные воины

После войны страна-победитель торопилась жить – мечта о мирной жизни стала явью. Вчерашние фронтовики стали инженерами, рабочими, учителями, актерами, писателями. Созидали жадно, ценили каждый день.

Воинам мирной жизни и были посвящены первые романы Даниила Александровича: ученым и изобретателям, торопящим будущее. "В его героях-ученых было что-то от героев древнерусских летописей, на самих этих повестях-жизнеописаниях лежал житийный отсвет", — говорит писатель Сергей Шаргунов, и с этим нельзя не согласиться.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Москалькова назвала Гранина "замечательным писателем и настоящим человеком"

Однако первая повесть "Спор через океан", напечатанная в журнале "Звезда", вызвала негодование членов Союза писателей за "преклонение перед Западом". "Мы слишком — особенно советские люди, которые имели одинаковую идеологию, одни и те же лозунги, — привыкли к коллективу. Вся жизнь, от коммунальной квартиры вплоть до похорон, проходила в коллективе. Это ненормально", — возмущался впоследствии писатель.

Известность пришла к Гранину после публикации романа "Искатели" про изобретателя локатора, который сражается с бюрократическими барьерами. "Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить её внутреннее напряжение было нелегко", — признавался Гранин.

Однако живые тексты находили отклик — летописец новой эпохи следовал испытанному писательскому правилу: "Пиши о том, что знаешь". С прототипами своих персонажей он общался каждый день, работая в Ленэнерго в области электротехнической науки. Ученые, инженеры, рабочие были его друзьями и знакомыми. Посчастливилось общаться писателю и с петербургскими литераторами, будущими и настоящими классиками: Евгением Шварцем, Ольгой Берггольц, Анной Ахматовой.

Взяв псевдоним Гранин по просьбе однофамильца Юрия Германа, Даниил Александрович опубликовал романы "После свадьбы", "Иду на грозу", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Кто-то должен" и другие.

Потом он много писал о войне, против войны. Опубликовал антивоенную прозу в сборнике "Еще заметен след" в 1985 году и "Блокадной книге" в 1979 году, в соавторстве с Алесем Адамовичем. Документальный рассказ о героическом 900-дневном сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде потряс миллионы людей.

© РИА Новости / А. ВарфоломеевПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин во время встречи с однополчанами
© РИА Новости / А. Варфоломеев
Перейти в фотобанк
Писатель Даниил Гранин во время встречи с однополчанами

"Я буду говорить как солдат"

Ясный ум и верность своему делу чести Даниил Гранин сохранил и в преклонном возрасте, занимаясь общественной деятельностью. В 2014 году слово писателя заставило подняться с мест участников европейского часа Памяти, организованного бундестагом в ФРГ. Его рассказ о блокадных днях Ленинграда вызвал овации потомков бывших противников, длившиеся семь минут.

"Я буду говорить как солдат", — начал свое выступление Гранин. И рассказал, что ненависть — чувство тупиковое, в нём нет будущего. Что надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война — это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима.

В 2017 году президент Владимир Путин вручил писателю государственную премию России за 2016 год в мраморном зале Константиновского дворца в Санкт-Петербурге. "Совесть – это малое представительство Бога", — процитировал лауреата президент, вручая премию.

А сам Гранин подводил итог своего творчества так: "Я написал три десятка книг, но даже если бы у меня было собрание сочинений томов в девяносто, как у Льва Толстого, а любви в моей жизни не было, то никакого удовлетворения эти тома мне бы не принесли. Сейчас, к концу жизни, я не думаю про книги, которые написал, и не угрызаюсь, что мог бы написать их больше. Я вспоминаю людей, которых любил, с которыми чувствовал себя совершенно счастливым".

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена