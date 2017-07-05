Сеславинский: произведения Гранина навсегда останутся в памяти читателей

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Даниил Гранин оставил след в памяти читателей, современники удостоились чести жить с этим великим писателем в одно время, считает глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Писатель лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии РФ и премии президента РФ, автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

"Даниил Александрович был писателем и солдатом, который оставил след в памяти каждого читателя. Даниила Александровича мы приветствовали в 2015 году стоя всем залом Мариинского театра в Санкт-Петербурге на закрытии Года литературы. Он удостоен многочисленных наград и премий. Но, мне кажется, что это не он, а мы удостоены чести жить в одно время с ним", — сказал Сеславинский, чьи слова приводит пресс-служба Роспечати.

По его словам, Гранин до последних дней живо интересовался современными литературными процессами, переживал за судьбы библиотек и книжных магазинов, хорошо знал проблемы книгоиздателей.

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