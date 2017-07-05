Володин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Гранина

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина, отметив, что его произведения всегда были наполнены участием в судьбе страны, сообщается на сайте Госдумы.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет.

"Российская и мировая культура понесла огромную утрату. Ушел из жизни Даниил Александрович Гранин, великий прозаик и публицист, участник Великой Отечественной войны. Его талант и неординарный стиль снискали ему любовь и искреннее признание читателей. К его авторитетному мнению прислушивались во всем мире. Светлая память о нем всегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Спикер ГД также отметил, что Гранин прошел большой жизненный путь, создал произведения, ставшие классикой отечественной и мировой прозы, которые "всегда были наполнены участием в судьбе нашей страны, ее народа".

Гранин — лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии РФ и премии президента РФ, автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других.

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