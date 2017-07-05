Губернатор Полтавченко назвал Гранина высочайшим моральным авторитетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования близким писателя Даниила Гранина, скончавшегося на 99-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник.

"Уход такого человека — это колоссальная утрата для всей России, но в первую очередь это огромная потеря для нашего города. Вся жизнь Даниила Александровича была связана с Ленинградом — Петербургом. Здесь началась его трудовая биография, отсюда он ушел ополченцем защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, здесь состоялся как писатель. И для нас, петербуржцев, самым важным его произведением всегда была и будет "Блокадная книга", — говорится в тексте соболезнования.

Губернатор напомнил, что за заслуги перед городом Гранин был удостоен высокого звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.

"Даниил Александрович принадлежал к тем людям, для которых важнее всего были долг, честь, совесть, истина. Такими были и герои его книг. Масштаб личности Даниила Гранина был настолько велик, что для нас он был больше чем писатель. Он был нравственным мерилом, высочайшим моральным авторитетом", — отмечает Полтавченко.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким, друзьям и читателям Даниила Гранина, всем петербуржцам. "Нам всем будет очень не хватать этого выдающегося человека и гражданина. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — отмечает Полтавченко.

Даниил Гранин — лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии РФ и премии президента РФ, автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других.