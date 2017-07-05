Толстой назвал Гранина одним из немногих нравственных авторитетов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С уходом писателя Даниила Гранина Россия лишилась одного из немногих нравственных авторитетов, которые оставались в стране, такое мнение выразил РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет.

"Очень тяжелое для меня известие, потому что совсем недавно мы виделись, долго говорили с ним, он был в очень благостном, хорошем настроении. Президент вручил ему главную гуманитарную премию, Даниил Александрович был счастлив вниманию. Это неожиданное и очень трагическое для меня лично известие. А для страны — это утрата еще одного из немногих нравственных авторитетов, которые у нас оставались", — сказал Толстой.

Даниил Гранин — лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии РФ и премии президента РФ, автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других.