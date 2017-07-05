МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования близким писателя Даниила Гранина, скончавшегося на 99-м году жизни, отметив, что "с его уходом нас покинула целая эпоха".

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник.

"Не стало Даниила Гранина, выдающегося прозаика и публициста, крупнейшего общественного и культурного деятеля. Удивительная эрудиция, острота ума и чуткое внимание к человеческим проблемам позволили Даниилу Александровичу оставить после себя целое собрание произведений – высоконравственных и жизнеутверждающих, правдивых и прямолинейных", — говорится в телеграмме министра.

Мединский подчеркнул, что произведения Гранина всегда были зеркалом гражданской позиции автора, который смело затрагивал важные темы, поднимал подлинно насущные вопросы.

"Даниил Александрович писал не в угоду времени или обстоятельствам – своим незаурядным талантом он прежде всего служил интересам страны и её народа", — говорится в телеграмме.

По мнению министра, именно "честность и действенное участие в судьбах Родины сделали творчество Даниила Гранина настоящим явлением отечественной литературы, увековечив его имя для будущих поколений". "Пожалуй, с уходом Даниила Александровича нас покинула целая эпоха. Эпоха, ставшая классикой", — написал Мединский.

Гранин — лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии РФ и премии президента РФ, автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других.