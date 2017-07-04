В Третьяковской галерее откроют четыре кинозала

Посетитель на открытии выставки Н.И. Забела-Врубель в творчестве М. А. Врубеля в Третьяковской галерее в Москве. Архивное фото

Посетитель на открытии выставки Н.И. Забела-Врубель в творчестве М. А. Врубеля в Третьяковской галерее в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Третьяковской галерее будут работать четыре современных кинозала — два в здании галереи в Лаврушинском переулке, один в здании на Крымском валу и еще летний кинотеатр, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии фестиваля фильмов об искусстве Perform в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

"Это единственный в России зал, где можно посмотреть кино с любых носителей — с узкой и широкой пленки и со всех видов цифровых носителей. Была прекрасная идея, достаточно спонтанная, организовать кинотеатр в Третьяковке, предполагалось, что здесь можно смотреть кино, только его здесь никогда не показывали. В Третьяковской галерее будет четыре современных кинозала, два в старом корпусе, один на Крымском валу и еще летний кинотеатр", — сказал Мединский.

По мнению министра, "традиционная дилемма куда пойти — в музей или кино — в данном случае будет решена самым правильным образом".

"Сегодняшний вечер будет официальным запуском кинопрограмм, которые организуются в тесном контакте с дистрибьютерами современных фильмов, и первый показ проходит в рамках фестиваля Perform, посвященного фильмам об искусстве", — сказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она подчеркнула, что билеты на сеансы можно будет купить не только на сайте Третьяковской галереи, но и на всех сайтах, торгующих билетами в кино.

Фестиваль открылся показом фильма "Сергей Щукин. История коллекционера", посвященного русскому меценату, сыгравшему ключевую роль в развитии модернизма в России и Западной Европе. Собрание Щукина насчитывает более 270 работ модернистов конца XIX — начала XX веков, включая шедевры Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо, и оценивается в более чем 8,5 миллиарда долларов. Фильм был подготовлен к выставке "Шедевры нового искусства. Собрание С.И. Щукина", которая с успехом прошла в Париже.

Фестиваль Perform пройдет в столице с 4 по 30 июля на четырех площадках — в Третьяковской галерее, Центре дизайна Artplay, киноцентре "Октябрь" и Музее современного искусства "Гараж". В программе фестиваля фильмы, посвященные знаменитым художникам, в частности, Огюсту Родену, Анри Руссо, Каземиру Малевичу и другим.