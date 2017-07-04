Госкино Украины запретило сериал "Офицерские жены"

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Сериалы "Офицерские жены" и "Задания особой важности. Операция "Тайфун" запрещены на Украине после аннулирования прокатных удостоверений этих фильмов, сообщает госкино Украины на своей странице в Facebook во вторник.

С просьбой рассмотреть вопрос о соответствии действующему законодательству Украины сериалов "Офицерские жены" (Украина, 2015 год) и "Задания особой важности. Операция "Тайфун" (Россия, 2013 год) обратился национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"По результатам просмотра экспертная комиссия (при госкино – ред.) большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрированию и отменить государственную регистрацию вышеуказанных произведений как таковых, которые содержат нарушения действующего законодательства "О кинематографии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о нарушении статьи закона "О кинематографии", запрещающей показывать фильмы, популяризирующие российские силовые органы.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года. За это время запрещены к показу порядка 600 российских сериалов и фильмов.