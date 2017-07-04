Россия и Китай завершили съемки фильма "Тайна Печати дракона"

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Корпорация "Русская Фильм Группа" (РФГ) совместно с кинокомпанией СТВ и China Film Group закончили съемки масштабного российско-китайского фильма Олега Степченко "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай", сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

"Тайна Печати дракона" — сиквел фильма 2014 года "Вий 3D", собравшего в прокате миллиард рублей. Выход новой картины запланирован на китайский Новый год в феврале 2018 года.

"Это первая в истории мирового кинематографа масштабная ко-продукция между Россией и Китаем. Бюджет — $50 млн. Инвестиции китайской стороны: $20 млн на производство плюс бюджет на продвижение. В создании фильма задействованы ведущие профессионалы из России, Китая, Европы и США. В общей сложности на съемках было задействовано 680 специалистов Китая и 114 из России", — говорится в сообщении.

В картине снялись российские, китайские и американские актеры, в том числе Джейсон Флеминг, Юрий Колокольников, Андрей Мерзликин, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер. Главный герой картины по сюжету получает от Петра I задание составить карту Дальнего Востока, но сбивается с пути и оказывается в Китае, где его ждет множество приключений.