Темой Уральской индустриальной биеннале станет "Новая грамотность"

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Темой четвертой Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет с 14 сентября по 12 ноября в 27 городах, станет "Новая грамотность", исследование четвертой индустриальной революции, сообщила комиссар биеннале Алиса Прудникова журналистам в понедельник.

Она напомнила, что биеннале проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одним из крупнейших международных проектов в области современного искусства.

"Тема, которую мы выбираем, это тема, которую создает сама команда биеннале. И если тема третьей биеннале звучала" как "Мобилизация", в этот раз мы приняли решение делать ее на тему "Новой грамотности", — сказала Прудникова, пояснив, что определение четвертой индустриальной революции было одной из важных тем Санкт-Петербургского экономического форума.

Главной площадкой биеннале станет бывший приборостроительный завод в Екатеринбурге. Всего биеннале в этом году охватывает 27 городов и привлекает более 127 участников из 23 стран.

Комиссар уточнила, что Минкультуры РФ выделило на проведение биеннале 14 миллионов рублей, Свердловская область – 10 миллионов рублей, администрация Екатеринбурга – пять миллионов.

По словам Прудниковой, "важным хитом этого года" станет программа арт-резиденций, которая сопровождается девизом "Каждому художнику по заводу". Для биеннале было разработано 59 уникальных маршрутов, которые никак не пересекаются между собой и изучают Урал и работы художников. Эта программа запускается с 15 июля. При этом биеннале будет проходить также на 20 параллельных площадках, в том числе в Москве в пространстве ГЦСИ пройдет ретроспективная выставка уральского искусства.

"Биеннале не только уникальное по концепции и масштабу мероприятие, но и платформа для сотрудничества с бизнес-сообществом, действующими предприятиями, ключевыми культурными институциями Урала", — подчеркнула комиссар.

Как в свою очередь рассказал куратор биеннале Жоан Рибас, Уральская индустриальная биеннале с одной стороны очень индивидуальна, так как имеет свои оригинальные способы реакции на изменения в мире, но с другой стороны инкорпорирована в мировой контекст ввиду своей молодости и участия в ней большого числа художников из других стран.

В этом году главный проект будет рассматривать жизнь человечества в новых цифровых условиях и наше желание или нежелание соответствовать эти новым способам коммуникации, игры и мечтания. "Это соединение материального, человеческого, нашего ДНК и цифрового, то, как они соединяются и взаимодействуют", — отметил Рибас.