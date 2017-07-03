Путин поручил к 2018 году создать технопарк на базе Союзмультфильма

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с московскими властями к февралю 2018 года обеспечить создание анимационного технопарка на базе "Союзмультфильма", сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы обеспечить создание в Москве на базе федерального государственного унитарного предприятия "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" анимационного технопарка", — говорится в сообщении.
Срок выполнения задачи — до 1 февраля 2018 года. Ответственные за ее исполнение — премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Поручение дано по итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая.