Сергей Шнуров сыграет одну из главных ролей в комедии "Я худею"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сыграет одну из главных ролей в лирической комедии режиссера Алексея Нужного "Я худею", съемки которой уже начались, сообщила пресс-служба фильма в понедельник.

"Начались съемки комедии "Я худею" с Сашей Бортич, Ириной Горбачевой, Евгением Куликом, Романом Курцыным и Сергеем Шнуровым. Это веселая история об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье – не в кубиках пресса", — говорится в сообщении.

По сюжету фильма, у главной героини Ани (Бортич), отца которой играет Шнуров, в жизни две любви – еда и красавец-спортсмен Женя (Курцын). После того, как Женя бросает ее из-за того, что она поправилась, Аня решает бороться за свою любовь и сбросить 20 килограммов. Но оказывается, что в одиночку бороться с едой и с килограммами непросто. На помощь Ане приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля (Кулик).

Герой Шнурова когда-то был лихим парнем, но стал серьезным предпринимателем, "строящим царь-бани".

"Мне хорошо знакомы переживания наших героев – я сам когда-то похудел на 28 килограммов. Это всегда сложное и веселое приключение, во время которого ты лучше понимаешь и себя, и тех, кто рядом с тобой. Наш фильм – это комедийный и позитивный взгляд на жизнь в сочетании с реализмом и настоящими трогательными чувствами. У нас нет шуток ради шуток – все смешное мы вылавливаем из реальности", — цитирует пресс-служба Нужного.

Съемки картины "Я худею" планируется завершить к осени, а в 2018 году фильм выйдет в прокат. Режиссер Нужный известен по работе над сериалом "Ольга".